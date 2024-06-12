Muğla'da Hava Sıcaklıkları Artıyor: Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Hava Sıcaklıkları Artıyor: Orman Yangını Uyarısı

Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 40 dereceye kadar çıkacağı uyarısı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yangın uyarısında bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

12.06.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 40 dereceye kadar çıkacağı uyarısı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yangın uyarısında bulundu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çekerek, vatandaşları anonslar ile uyardı. Yapılan anonsta, "Değerli Vatandaşlarımız, hava şartları orman yangınları açısından son derece riskli olduğundan lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, ateş yakanları uyaralım. Ormanlarımızda ve civarında ateş görülmesi durumunda lütfen 112'ye bildirelim" ifadelerine yer verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması ve ormanlık alanlarda ateş görüldüğünde hemen 112 acil servise bildirilmesi gerektiği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Servis, Muğla, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Hava Sıcaklıkları Artıyor: Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:24:39. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Hava Sıcaklıkları Artıyor: Orman Yangını Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement