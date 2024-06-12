Muğla'da Hava Sıcaklıkları Artıyor: Orman Yangını Uyarısı

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Meteorolojik değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 40 dereceye kadar çıkacağı uyarısı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde yangın uyarısında bulundu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangını riskinin yükseldiğine dikkat çekerek, vatandaşları anonslar ile uyardı. Yapılan anonsta, "Değerli Vatandaşlarımız, hava şartları orman yangınları açısından son derece riskli olduğundan lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, ateş yakanları uyaralım. Ormanlarımızda ve civarında ateş görülmesi durumunda lütfen 112'ye bildirelim" ifadelerine yer verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle açık alanlarda ateş yakılmaması ve ormanlık alanlarda ateş görüldüğünde hemen 112 acil servise bildirilmesi gerektiği vurgulandı. - MUĞLA