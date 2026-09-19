Muğla Ortaca\'da 19 Eylül Gaziler Günü\'nde gaziler Atatürk Anıtı önünde anıldı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Muğla'nın Ortaca ilçesinde anma programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende çelenk sunumu yapıldı. Törende, vatan uğruna mücadele eden gaziler saygı ve minnetle anıldı.

Çelenk sunumunun ardından programa katılanlar, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Gaziler ve katılımcıların sohbet ettiği program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.