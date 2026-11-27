(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde emekliler, "Emekliye değil saraya bütçe" ve "Emekliye değil fonculara bütçe" sloganlarıyla bütçe tercihlerine tepki gösterdi. Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, emekli aylıklarıyla üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarını karşılaştırarak ekonomideki kötü gidişten emeklilerin sorumlu tutulmasını eleştirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi'nin çağrısıyla emekliler, yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çekmek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. YENİ Parti ile Vatan Partisi ilçe örgütünün de katıldığı eylemde emekliler, pankartlar taşıyarak "Emekliye değil saraya bütçe" ve "Emekliye değil fonculara bütçe" sloganları attı.

"BUNUN SORUMLUSU KİM BİLİYOR MUSUNUZ, EMEKLİLERMİŞ"

Sloganların ardından konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, emeklilerin sorunlarını bugüne kadar anlattıkları halde seslerini duyuramadıklarını söyledi. Bu kez ekonomideki kötü gidişin sorumluluğunu ironik bir dille üstlenerek tepkilerini dile getirdiklerini belirten Kaya, şunları söyledi:

"Emekli aylığı 23 bin 552 lira. Çalışma Bakanı 318 bin lira, Maliye Bakanı ise 519 bin 676 lira aylık alıyor. Ama yetmiyormuş ve perişan durumdaymışlar. Bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? Emeklilermiş. Yetim, dul ve engelli aylığı 5 bin ila 17 bin lira arasındayken, Cumhurbaşkanı aylığı 556 bin 174 lira. Üst bürokratların maaşları en az 155 bin lira ila 300 bin lira arasında. Milletvekilleri ise 310 bin 330 lira aylık alıyorlar, yetmiyormuş! Perişan durumdalar. Bunun sorumlusu biz emeklileriz."

Kaya, sözlerinin devamında emeklilerin, dul, yetim ve engelli aylığı alanların ve asgari ücretlilerin evlerinin odalarını döviz ve altınla doldurduğunu söyleyerek bütçe açığının bu kesimlere yüklenmesini eleştirdi.

Eylemde "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Soyana var, millete yok" sloganları atıldı. Eylem, 29 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek emekli mitingine katılım çağrısıyla sona erdi.