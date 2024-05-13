Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu Engelliler Haftası\'nda Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu, Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği farkındalık etkinliğiyle engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit şartlarda katılımını sağlamayı amaçladı. Programda öğrencilerin gösterileri ve sergilenen el işleri büyük ilgi gördü.

13.05.2024 17:12
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Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından özel eğitim öğrencileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençlerin Ata'ya Cevabını okudu. Öğrencilerin zeybek gösterisi ve işaret diliyle söyledikleri 'Memleketim' şarkısı, davetliler tarafından büyük alkış aldı. Etkinlikte, öğrencilerin sergilediği dans gösterileri ve oynadıkları eğlenceli oyunlar da büyük ilgi gördü.

Programın sonunda öğrencilerin sahnede hep birlikte seslendirdiği "Sev Kardeşim" adlı şarkıyla etkinlik sona erdi. Programın ardından, Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu bünyesindeki çeşitli alanlara ait sergi alanı gezildi. Öğrencilerin el işleri ve diğer ürünlerinin sergilendiği alanı gezen il protokolü, öğrencileri ve öğretmenleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına yönelik bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe, davetlilerin yanı sıra Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük de katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla Özel Eğitim Meslek Okulu Engelliler Haftası'nda Farkındalık Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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