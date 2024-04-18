Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde Nefesli Halk Çalgıları Sempozyumu Başladı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından 18-20 Nisan tarihlerinde 1'inci Uluslararası Nefesli Halk Çalgıları Sempozyumu açılış töreni gerçekleştirildi.

İki gün sürecek olan 1'inci Uluslararası Nefesli Halk Çalgıları Sempozyumu çeşitli müzik enstrümanları ile müzik konseri gerçekleştirilecek. 1'inci Uluslararası Nefesli Halk Çalgıları Sempozyumuna Sinan Çelik, Ercan Kılkıl, Erhan Özden, Şehmuz Fidan, Ertan Tekin, Göktuğ Çelik, Haydar Tanrıverdi, İsmail Sınır, Murat Toraman, Serkan Yıldız, Mustafa Exe, Yunus Çekiç ve Ali Bedel sahne alacak.

Açılış Sempozyumunda konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Turhan Kaçar" Bu sempozyum, ben tabi burada sadece bir selamlama konuşması yapmak için çıktım. Dün akşam hocamın da yer aldığı provayı gördüm. Yani nefesli çalgılarla, telli çalgılar arasında pek rekabet yoktu, yani uyum daha iyiydi. Sempozyumun da uyum içerisinde geçeceğini gösteriyor. Ben sempozyumu düzenleyen kişilere teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA