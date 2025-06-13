Muğla Skoru Uluslararası Yayınlandı - Son Dakika
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Muğla Skoru Uluslararası Yayınlandı

Muğla Skoru Uluslararası Yayınlandı
13.06.2025 13:54
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Doç. Dr. Yalçın Gölcük'ün çalışması, İtalya'da yayımlanan dergide muğla için tarihi bir başarı.

MSKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yalçın Gölcük'ün başkanlığında yürütülen 'Muğla Skoru' adlı çalışma, İtalya'nın İç Hastalıkları Derneği Resmi Dergisinde yayımlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yalçın Gölcük'ün başkanlığında yürütülen Rabdomiyoliz Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Development of the Mugla Score: An Association-Based Tool for Risk Stratification in Emergency Department Patients with Rhabdomyolysis" başlıklı çalışma alanının önde gelen "Internal and Emergency Medicine" dergisinde yayımlandı.

İtalya'nın İç Hastalıkları Derneği Resmi Dergisinde yer alan bu özgün çalışma, yalnızca bilimsel içeriğiyle değil, aynı zamanda Muğla'nın ve MSKÜ'nün uluslararası akademik tıp literatüründe ilk kez bir klinik skorlama sistemi ile anılması bakımından tarihi bir nitelik taşıyor.

Internal and Emergency Medicine Hakkında

İtalyan İç Hastalıkları Derneği (SIMI) Resmi Dergisi olan bu dergi, internistler ve acil tıp uzmanları için tasarlanmış bağımsız, uluslararası, hakemli bir dergidir. Dahiliye, acil tıp, klinik kanıtlar ve sağlık teknolojisi değerlendirmesi konularında verimli ve titiz bir akran değerlendirmesi, içerik kalitesini garanti altına alır ve alandaki klinisyenler ve araştırmacılar için uzman rehberliği sağlar. Orijinal araştırma ve inceleme makaleleri, mektuplar, başyazılar ve yorumlar dahil olmak üzere çeşitli el yazması türlerini yayınlar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık, İtalya, Gölcük, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Skoru Uluslararası Yayınlandı - Son Dakika

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