Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünde Görev Devir-Teslim Töreni

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Muğla Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlünde görev devir-teslim töreni gerçekleştirildi. 50 yıldır MUSKİ Genel Müdürlüğünü yürüten Baki Ülgen emekliye ayrıldı.

MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen'in emekli olması nedeniyle yerine Ankara ASKİ'den Yılmaz Şengül atandı. Şengül göreve MUSKİ'nin 10 yıllık Genel Müdürü Baki Ülgen'den görevi teslim aldı. Devir teslim töreninde konuşan Baki Ülgen; "Bugün itibariyle Kurucu Genel Müdürlüğünü yaptığım ve 10 yıldan uzun bir süre sürdürmüş olduğum MUSKİ Genel Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Muğla Belediyesinden bu yana bu kente farklı görevlerde çok uzun yıllar hizmet verdim. Görevim boyunca bu kente en iyi şekilde hizmet etme gayesiyle çalıştım. Yeni Genel Müdürümüzün bu görevi en iyi şekilde yürüteceğinden hiç şüphem yok. Bundan sonraki süreçte güzel bir emeklilik dönemi yaşamayı temenni etsem de her zaman Muğla'nın hizmetinde olmaya devam edeceğim" dedi.

MUSKİ'nin yeni Genel Müdürü Yılmaz Şengül; "Öncelikle bugüne kadar Muğla'ya önemli hizmetleri olan kurucu Genel Müdürümüz Baki Ülgen'e emeklerinden dolayı çok teşekkür eder bundan sonraki yaşamında mutluluklar dilerim. Su ve kanalizasyon konularında uzun yıllardır farklı görevlerde önemli deneyimler kazandım. Türkiye'nin önemli kurumlarında yöneticilik yaptım. Son olarak Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Başkentimizde su idaresinin Genel Müdür Yardımcılığı görevini ifa ettim. Şimdi de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın takdirleri ile MUSKİ Genel Müdürlüğü görevini devralıyorum. Bundan sonraki süreçte en önemli hedefimiz Dünyanın içinde bulunduğu kuraklığın Muğla'daki etkilerini azaltmak ve vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlamak olacak. Ayrıca dünyanın en güzel doğasına ve denizine sahip şehirlerinin başında gelen bu güzel kentin korunması için çevreye duyarlı projeler üretecek atıksuyun doğaya verebileceği her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için var gücümüzle çalışacağız. Bugüne kadar yönetim şeklimiz her zaman şeffaf, emeğin değerini bilen, ihtiyaçlara göre şekillenen, anında çözüm üretebilen, hızlı refleks gösteren, liyakat esaslı bir yönetim şekli oldu ve bu anlayışla devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA