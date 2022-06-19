Muğla Teknopark Ortağı: "Bakan Varank'ın Katıldığı Teknopark Açılışı Ortaklara Haber Verilmedi"

ESMA TURAN

Muğla'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı Teknopark A. Ş.'nin açılışından şirket ortaklarının bilgisi olmadığı öne sürüldü. Şirket ortağı Ahmet Tan Karaosmanoğlu, "Gelinen nokta da Teknopark Muğla A.Ş. olmaktan çıkmış, Teknopark Üniversite A.Ş. olmuştur. Esefle kınıyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Projeleri ve Muğla Teknopark'ın açılışını yapmak için dün Muğla'ya geldi. Teknopark açılışına davet edilmediklerini söyleyen şirket ortağı Ahmet Tan Karaosmanoğlu, önceki gün yapılan Teknopark Genel Kurulu'nda da açılışa dair bir söylemin olmadığını, açılışı üçüncü şahıslardan öğrendiklerini söyledi.

Karaosmanoğlu yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Bizler bu şirkete ortak olurken hiçbir maddi menfaat beklemeden Teknopark'ları ulusal bir mesele olarak gördüğümüzden ve Muğla'nın böyle bir ARGE şirketine sahip olmasının ülke ve ulusal çapta bilimsel anlamda bir tanıtımına katkı sunacağı, bir slikon vadisi olma özelliğine sahip olabileceği düşüncesiyle çorba da bir tuzumuz olsun duygularıyla ortak olduk. Gelinen nokta da TEKNOPARK MUĞLA AŞ. olmaktan çıkmış TEKNOPARK ÜNIVERSITE A.Ş. olmuştur. Son gelişmelerde bunu ispatlamış ve göstermiştir.

"TEKNOPARK MUĞLA A.Ş. DE SAHİPSİZ KALMAYACAKTIR"

18.06.2022 tarihinde şirketimizin açılışı olduğunu ve Bakan Varank beyin ziyaret edeceğini 18.06.2022 günü 3. şahıslardan öğrenmiş bulunmaktayız. Kaldı ki 16.06.2022 tarihinde Genel kurulda bile bu husus bahsedilmemiştir. Bu uygulamadaki amacın ne olduğu açık. Teknopark Muğlalılardan uzaklaştırılıyor. Bu durumu esefle kınıyorum. Yapmış olduğumuz araştırmada bakan beyin geleceği kesin değildi onun için bildirim yapılmadı denildi. Ancak Muğla Sanayi Müdürlüğü tarafından davetiyeler önceden dağıtılmış. Muğla'da hiç bir şey sahipsiz olmadığı gibi Teknopark Muğla A.Ş. de sahipsiz kalmayacaktır."