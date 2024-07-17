Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nden \'Biz Bir Takımız\' Projesi

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 'Biz Bir Takımız' Projesi kapsamında çocuklar, bir haftalık yaz kampı için yola çıktı.

Muğla'da farklı okullardan 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen proje, sosyal uyum ve spor etkinlikleriyle sona erdi. Yaz kampı ise çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklerle de desteklenmesini amaçlıyor. Proje, farklı sosyokültürel arka planlara sahip gençler arasında kültürlerarası karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlanmasını, gençlerin kendini ve karşıdakini tanıyarak güçlendirilmesini ve spor yoluyla birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesini hedefliyor. Yaz kampında çocuklar, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zaman geçirecekler.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas, 'Biz Bir Takımız' Projesinin spor aracılığıyla sosyal uyumu teşvik eden bir proje olduğunu belirtti. Tavas, "Proje, katılımcıların takım çalışması, liderlik, empati ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflerken, aynı zamanda kültürel tanışma ve karşılaşmalara imkan tanıyarak kültürel farkındalık ve doğa bilincini artırmayı amaçlamaktadır. Projenin ikinci aşaması olan kamp faaliyeti, bu amaçların desteklenmesini ve katılımcıların farklı kültürlerden insanlarla tanışarak birbirlerini daha iyi tanımalarına vesile olmasını temenni ediyorum," dedi. - MUĞLA