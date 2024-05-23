Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği - Son Dakika
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nden Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Ula Kavakçalı Köyü'nde çocuklarla birlikte geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenledi. Etkinlikte gönüllü gençler, geleneksel çocuk oyunlarını yaşatarak geçmişten günümüze köprü görevi gördüler. Gönüllü gençler, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması gerektiğine vurgu yaparak, gün boyunca çocuklarla birlikte doyasıya eğlendiler.

23.05.2024 15:50
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, Ula Kavakçalı Köyü'nde çocuklarla birlikte geleneksel çocuk oyunları etkinliği düzenledi. Etkinlikte gönüllü gençler, geleneksel çocuk oyunlarını yaşatarak geçmişten günümüze köprü görevi gördüler.

Gönüllü gençler, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması gerektiğine vurgu yaparak, gün boyunca çocuklarla birlikte doyasıya eğlendiler. Etkinliğe katılan öğrenciler, her sınıfın kendi fiziksel gelişimine göre seçilen oyunlarda hünerlerini sergilediler. Yaş gruplarına göre yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, kaleli yakar top ve halat çekme gibi oyunlar oynandı. Etkinliğe katılan gönüllü gençlerden Sema Çetinkaya, "Öncelikle bize bu imkanı veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederim. Bugün, çocukluk oyunlarımızı öğrencilerle birlikte oynayarak, geleneksel çocuk oyunları etkinliğinin mutluluğunu yaşadık. Emek veren gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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