Muğla Valisi Akbıyık, Büyükelçi Anderson\'a İngilizlerin ilk sırada olduğunu söyledi

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Türkiye'deki görevine kısa süre önce başlayan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ve beraberindeki heyetle birlikte Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Muğla'nın turizm potansiyeli hakkında bilgi veren Vali Akbıyık, kente gelen yabancı ziyaretçiler arasında Birleşik Krallık vatandaşlarının ilk sırada yer aldığını belirtti. Akbıyık, Muğla'da yaşayan ve kenti ziyaret eden İngiliz vatandaşlarının huzur ve güven içerisinde vakit geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Vali Akbıyık, Büyükelçi Anderson'a yeni görevinde başarılar dilerken, Anderson da yürütülen başarılı koordinasyon ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.