Muğla Valisi Akbıyık, Şehit Aileleri ve Emniyet Personeli ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık, Şehit Aileleri ve Emniyet Personeli ile Bir Araya Geldi

Muğla Valisi Akbıyık, Şehit Aileleri ve Emniyet Personeli ile Bir Araya Geldi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehit aileleri ve Emniyet Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Vali Akbıyık, tüm polis teşkilatı mensuplarına teşekkür ederken, Muğla'nın güvenliği için sürekli özveriyle çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, şehit ailelerinin vatan mücadelesinin tanıkları olduğunu belirterek, devletin her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

11.04.2025 09:36
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yemekte, şehitlerimizin kıymetli aileleri ile Emniyet Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen programda, eski bir emniyet mensubu olan Vali Dr. İdris Akbıyık, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünde mesai arkadaşlarıyla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Canı pahasına görev yapan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum"

Konuşmasında, ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışında gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm polis teşkilatı mensuplarına teşekkür eden Vali Akbıyık, "İlimizin ve ülkemizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için fedakarca görev yapan teşkilat mensuplarımızı gönülden kutluyorum" dedi.

Muğla'nın güvenliğine dair de değerlendirmelerde bulunan Vali Akbıyık, "Muğla'nın Huzuru Türkiye'nin Huzuru" mottosuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin iş birliği ve dayanışma içinde büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

"Şehit aileleri vatan mücadelesinin en yakın tanıklarıdır"

Konuşmasında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anan Vali Akbıyık, şehit ailelerine yönelik şu ifadeleri kullandı: "Şehit ailelerimiz, vatanımız için verilen mücadelenin en yakın tanıklarıdır. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, başımızın tacısınız. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızda olmaya devam edeceğiz "dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Valisi Akbıyık, Şehit Aileleri ve Emniyet Personeli ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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