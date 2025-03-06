Muğla Valisi Akbıyık Şehit Piyade Er Osman Kara\'nın ailesine iftarda konuk oldu

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık Şehit Piyade Er Osman Kara'nın ailesine iftarda konuk oldu. Vali Akbıyık şehidin eşi Saniye Kara, oğlu Muhammet Kara, gelini Duygu Kara ile şehidimizin torunları Osman ve Cemre ile birlikte iftarın ardından sohbet etti.

Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık, "Ramazan'ın bereketini, dayanışmasını ve kardeşlik ruhunu şehit ailelerimizle paylaşmak, onların yanında olmak, dualarını almak bizim için en büyük onurdur. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi. - MUĞLA