Muğla Valisi Akbyık’tan 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbyık’tan 10 Kasım mesajı

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Muğla Valisi Akbyık’tan 10 Kasım mesajı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. 10 Kasım, bizler için büyük bir lideri saygıyla yad ederken, onun fikirlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yenilediğimiz bir şuur günüdür. Bizler, ecdadımızın mukaddes kanıyla vatan kıldığı bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşımak için inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' vecizesi, zihinlerimizde ve yüreklerimizde sönmeyen bir meşale gibi yanmaktadır. Bugün hepimize düşen en büyük sorumluluk, O'nun gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkMuğla Valiliğiİdris Akbıyık10 KasımTürkiyeYerelSon Dakika

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