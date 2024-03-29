Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençlerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençlerle iftar sofrasında buluştu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençlerle iftar sofrasında buluştu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'da eğitim alan ve Menteşe Turgutreis KYK Yurdunda kalan gençlerle iftar sofrasında buluştu. İftarın ardından gençlerle sohbet eden Vali Akbıyık, tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi. Programa üniversite rektörü, kaymakam, gençlik ve spor il müdürü ve il müftüsü de katıldı.

29.03.2024 11:52  Güncelleme: 11:57
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Türkiye'nin dört bir tarafından ve gönül coğrafyamızdan gelerek Muğla'da eğitim alan ve Menteşe Turgutreis KYK Yurdunda kalan gençlerle iftar sofrasında buluştu.

Birlikte yapılan iftarın ardından öğrencilerle sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Vali Dr. İdris Akbıyık, gençlere tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi. Sohbetin ardından gençlerle langırt oynadı.

İftar Programına Vali Dr. İdris Akbıyık'ın yanı sıra; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve İl Müftüsü Yaşar Çapçı katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençlerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

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