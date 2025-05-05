Muğla ve Bastia Belediyesi Arasında Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Muğla ve Bastia Belediyesi Arasında Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı

Muğla ve Bastia Belediyesi Arasında Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fransa'nın Bastia Belediyesi, Akdeniz'in kültürel ve doğal mirasını korumak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir protokole imza attı. İmzalanan protokol, deniz kültürü, arkeoloji ve zeytincilik gibi alanlarda ortak çalışma ve eğitim programlarını kapsamaktadır.

05.05.2025 17:14  Güncelleme: 17:17
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fransa'nın Bastia Belediyesi arasında, Akdeniz'e kıyısı bulunan iki şehir olarak kültürel ve doğal mirası korumaya, çevresel ve kültürel iş birliklerini geliştirmeye yönelik önemli bir protokole imza atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Bastia Belediye Başkan Yardımcısı Mattea Lacave, Nice Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Kentleri ve Bölgeleri Ajansı (AViTeM) Başkanı Agns Rampal'ın katılımıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen imza töreni, iki şehir arasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

"Kültürel miras ve deniz kültürü ön planda"

İmzalanan kültürel iş birliği anlaşması kapsamında; deniz kültürü, arkeoloji, bağcılık ve zeytincilik gibi alanlarda kültürel mirasın tanıtımı, deniz mirasının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları, kıyı bölgelerinin sürdürülebilir yönetimi, ortak eğitim programları, izleme ve veri paylaşımı gibi bilimsel faaliyetler yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca taraflar, uluslararası fon ve destek mekanizmalarının birlikte değerlendirilmesini amaçlıyor.

"Lacave: "Bu protokol bağlantımızı canlı tutacak"

Törende konuşan Bastia Belediye Başkan Yardımcısı Mattea Lacave, Muğla ile yapılan protokolün tarihi önemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bastia kentini temsilen burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Bastia, ilk kez böyle bir protokolü Muğla ile imzalıyor. Akdeniz'e açık bir kapı olduğumuz için bu protokol bağlantımızı canlı kılacak. Bizim için çevreyi ve sahip olduğumuz mirası korumak çok önemli. Bu ortaklığa büyük başarılar diliyorum. Akdeniz, umarım bu iş birliğiyle birlikte mavi kalır"

"Fanton: "Tarihi bir protokol, büyük önemi olacak"

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ise yaptığı açıklamada anlaşmanın bölgesel iş birliği açısından taşıdığı önemi vurgulayıp, "Bu protokol tarihi bir adımdır. Akdeniz'in iki ucundaki şehirlerin ortak sorunları olan iklim değişikliği gibi konular için buluşma noktasıdır. Ayrıca bu protokol, yurttaşları ve kadınları da bir araya getirecek. Muğla ile Bastia arasında kadınların da aktif rol alacağı bir iş birliğinin kapılarını açıyor"dedi

"Başkan Aras: "Akdeniz'in geleceği, insanla doğanın uyumuna bağlıdır"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Bastia ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu açıklamalarda bulundu: "Bastia ile yaptığımız bu protokol, sadece iki belediye arasında imzalanan bir metin değil, Akdeniz'in geleceği için atılmış çok önemli bir adımdır. Akdeniz, tarih boyunca medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Bugün ise iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve sosyoekonomik dengesizlikler gibi ciddi tehditlerle karşı karşıyayız. Bu zorluklara karşı dayanıklılığı artırmak için denizle kara arasındaki bağı yeniden kurmak zorundayız. Bu yeni kültürel bağ, aynı zamanda sanatsal, toplumsal ve ekolojik bir iş birliği zeminidir. Yerel halkların bilgeliğini ve sanatın birleştirici gücünü bir araya getirerek, Akdeniz'in doğasını ve mirasını birlikte koruyabiliriz. Unutmamalıyız ki Akdeniz'in geleceği, denizle karanın değil; insanla doğanın uyum içinde birlikte var olmasına bağlıdır. Attığımız her adım, ortak geleceğimize yapılan değerli bir yatırımdır"

İmzalanan protokol, iki şehir arasındaki kültürel ve çevresel iş birliklerini güçlendirerek Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefiyle hayata geçirilmiş oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla ve Bastia Belediyesi Arasında Kültürel İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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