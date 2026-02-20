Muğla'ya Yeni İl Müdürü Atandı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ömer Bolat'ın yerine İl Müdür Yardımcısı Yusuf Sarıkaya atandı.

Muğla'da Temmuz 2023'ten bu yana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak görev yapan Ömer Bolat, Bakanlık Yüksek Fen Kurulu üyeliğine atandı.

Bolat'ın yerine İl Müdür Yardımcısı Yusuf Sarıkaya'nın getirildiği bildirildi.