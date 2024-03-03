Muğla Yeşilay Şubesi, gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti - Son Dakika
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Muğla Yeşilay Şubesi, gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti

Muğla Yeşilay Şubesi, gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla \'Sosyal İkilem\' filmini ücretsiz olarak izletti

Muğla Yeşilay Şubesi, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti. Film, internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın etkin kullanımının gençlerin manipülasyonuna ve demokrasinin tahrip edilmesine nasıl yol açtığını anlatıyor. Film gösterimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve halkın ilgisiyle dikkat çekti.

03.03.2024 11:39  Güncelleme: 11:42
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1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Yeşilay Şubesi, genç nesle teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek ama amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini gençlere ücretsiz olarak izlettirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM-B Salonunda gösterilen filme, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra halkın da ilgisi dikkat çekiciydi.

Son zamanlarda insanlarda yaygınlaşan teknoloji bağımlılığının yol açtığı olumsuzluklara karşı 2020 yılında çekilen film, bütün dünyada sosyal medya duyarlılığının gelişmesine büyük etkiler yapmıştı. İnternetin yaygınlaşması ve özellikle sosyal medya alanlarının çok etkin bir şekilde hayata geçmesi üzerine gençlerin, internet gücünü elinde bulunduran merkezlerde şekillendirilip manipüle edilmesi ve doğru olmayan bilgi ve haberlerle demokrasinin tahrip edilmekte olduğu tezleri üzerine kurulan belgesel gibi filmde yapılan manipülasyonun, o teknolojiyi bizzat kuranların dilinden anlatılarak, sosyal medyanın kişinin psikolojisini nasıl etkilediği bilgileri de verilmekte.

Kızılay Derneği Muğla Şubesi Başkanı Abdullah Şenol Şengür filmin sonunda yaptığı konuşmadan sonra filmi izleyen gençler tarafından gelen sorular Kadın Komisyonu Başkanı Uzman Dr. Seçil Günay Avcı tarafından cevaplandırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Yeşilay Şubesi, gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Yeşilay Şubesi, gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz olarak izletti - Son Dakika
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