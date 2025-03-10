Muğlaspor Hükmen Galip, Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika
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Muğlaspor Hükmen Galip, Liderliği Ele Geçirdi

Muğlaspor, Adıyaman FK'nın sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen 3-0 galip geldi ve liderliğe yükseldi.

10.03.2025 14:32
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- Muğlaspor, hükmen galibiyetle liderliğe yükseldi

MUĞLA - Muğlaspor, TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adıyaman FK'nın sahaya çıkmaması sebebiyle 3-0 hükmen galip sayıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Balıkesirspor ile şampiyonluk yarışını sürdüren Muğlaspor, Adıyaman FK'nın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı. Balıkesirspor ise evinde Tire'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla Muğlaspor 45 puana yükselerek liderliği devralırken, Balıkesirspor 42 puanda kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

"Menaf Kıyanç: "Muğlaspor'un başarısı çok önemli"

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, takımın istikrarlı başarısına vurgu yaparak şunları söyledi: "Muğlaspor, geçtiğimiz sezon BAL Ligi'nde şampiyon olduktan sonra bu yıl TFF 3. Lig'de son 8 haftaya lider olarak girdi. Adıyaman FK ile oynayacağımız maç için deplasmana eksiksiz bir şekilde gittik, çünkü rakibin sahaya çıkmayacağına dair resmi bir bildirim tarafımıza ulaşmamıştı. Sadece sosyal medyada yapılan bir açıklama vardı. Takım olarak sahaya çıktık, ancak rakip sahaya gelmedi. Bunun sonucunda büyük ihtimalle Perşembe günü 3-0 hükmen galibiyetimiz resmi olarak ilan edilecek ve 3 puan hanemize yazılacak. Ancak şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor. Adıyaman FK ligden çekildiği için diğer rakiplerimiz de 3 puan alacaklar. Fakat bizim farklılığımız, takım olarak emek harcayıp deplasmana gitmemizdi. Oysa diğer takımlar, deplasman gideri olmadan 3 puan kazanacaklar. Balıkesirspor'un Tire karşısında aldığı mağlubiyet de bizim için çok önemliydi. Sezon başından bu yana Balıkesirspor'un Çayeli, Tire ve Etimesgut maçlarında puan kaybedebileceğini öngörüyorduk ve Tire deplasmanında puan kaybetmeleriyle birlikte 3 puan öne geçtik. Ayrıca ikili averajda da Balıkesirspor'a karşı üstün durumdayız. Bunlar bizim için çok değerli veriler. Ancak lig hala bitmiş değil. Kalan 8 haftaya büyük bir ciddiyetle sarılmamız gerekiyor. Bu lig, gerçekten zor bir lig. Tüm olumsuzluklara ve zor şartlara rağmen Muğlaspor'un bu noktaya gelmesi çok önemli bir başarı. Sezon sonu inşallah Rabbim nasip eder ve bu takım şampiyon olur. Biz, bu ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz "dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğlaspor Hükmen Galip, Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika

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