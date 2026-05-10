Muğlaspor 1. Lig'e Yükseldi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğlaspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off finalinde Seza Çimento Elazığspor'u penaltı atışları sonucunda 8-7 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında ilk yarıda her iki takımın da gol girişimleri sonuçsuz kaldı ve devre golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda da skoru değiştirecek gol gelmeyince maç uzatma dakikalarına taşındı. Uzatmada da gol olmayınca karşılaşmanın galibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılarda rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Muğlaspor, play-off finalini kazanarak Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Muğlaspor'un şampiyonluğu Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da kutlamalara katıldı.