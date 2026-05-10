Muğlaspor 1. Lig'e Yükseldi

10.05.2026 23:41
Muğlaspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup play-off finalinde Seza Çimento Elazığspor'u penaltı atışları sonucunda 8-7 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları Menteşe ilçesinde yapıldı.

Haber: Esma TURAN

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında ilk yarıda her iki takımın da gol girişimleri sonuçsuz kaldı ve devre golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda da skoru değiştirecek gol gelmeyince maç uzatma dakikalarına taşındı. Uzatmada da gol olmayınca karşılaşmanın galibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılarda rakibine 8-7 üstünlük sağlayan Muğlaspor, play-off finalini kazanarak Trendyol 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

Muğlaspor'un şampiyonluğu Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da kutlamalara katıldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
