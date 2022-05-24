Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu - Son Dakika
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Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu

24.05.2022 08:58
Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu

Bayburt'ta oynanan cirit müsabakasını takip eden muhabir, üzerine gelen atın altında kalmaktan ani refleksle kendini yaklaşık 1,5 metre yükseklikten atarak son anda kurtuldu.

Bayburt'ta oynanan cirit müsabakasını takip eden muhabir, üzerine gelen atın altında kalmaktan ani refleksle kendini yaklaşık 1,5 metre yükseklikten atarak son anda kurtuldu.

Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası yapıldı. Ciritçiler, atları dörtnala koşturarak cirit müsabakasını izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.

Büyüklerle birlikte çocukların da meraklı gözlerle izlediği müsabaka, drone ile havadan görüntülendi. Müsabakada, yaralanan olmazken, Bahadır Akkurt isimli ciritçi atın üzerinden atla birlikte yere düştü, düştüğü yerden tekrar atını kaldırıp, atına binen Akkurt, müsabakaya kaldığı yerden devam ederek, müsabakayı sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Çoruh Atlı Spor Kulübü Başkanı Serdar Sarıaslan, güzel bir maç oynadıklarını dile getirerek, "15 Temmuz Atlı Spor Kulübü ile dostluk müsabakası oynadık, çok güzel, centilmence bir müsabaka oldu. Katılımlarından dolayı 15 Temmuz Atlı Spor Kulübüne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Atlı Spor Kulübü başkanı Vahdettin Topyay ise oynanan maçtan memnun kaldığını söyleyerek, "Bizi bugün burada misafir eden, Serdar Sarıaslan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de dediği gibi, çok güzel, çok zevkli bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu"

Öte yandan cirit müsabakasını takip eden İHA muhabiri Öznur Demir, üzerine gelen atın altında kalmaktan ani refleksle kendini yaklaşık 1,5 metre yükseklikten atarak son anda kurtuldu. Kazayı yara almadan atlatan muhabir Demir, düştüğü yerden kalkarak çekim yapmaya devam etti. Cirit atının muhabire çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - BAYBURT

Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu
Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu
Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhabir cirit atının altında kalmaktan ani refleksle son anda kurtuldu - Son Dakika
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