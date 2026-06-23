Muhammed Emir Işık'tan Tarihi Başarı - Son Dakika
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Muhammed Emir Işık'tan Tarihi Başarı

Muhammed Emir Işık\'tan Tarihi Başarı
23.06.2026 16:53
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Adıyamanlı atlet Işık, U20 Türkiye Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu, Avrupa'da mücadele edecek.

Eskişehir'de 23 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Adıyamanlı milli atlet Muhammed Emir Işık, erkekler 5.000 metre yarışında elde ettiği 20: 38.05'lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Genç sporcu, şampiyonluğun yanı sıra Türk atletizmi adına önemli bir başarıya daha imza atarak 9 yıldır kırılamayan U18 Türkiye Rekoru'nu kırdı ve rekorun yeni sahibi oldu.

Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Muhammed Emir Işık, elde ettiği derece sayesinde milli takım kadrosuna seçilerek uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Başarılı atlet, 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, "Muhammed Emir Işık'ın elde ettiği bu tarihi başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. 9 yıldır kırılamayan U18 Türkiye Rekoru'nun kırılması ve Türkiye şampiyonluğunun kazanılması, sporcumuzun azmi ile antrenörlerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olması da bu başarının en güzel karşılığıdır. Sporcumuzu, ailesini ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, İtalya'da gerçekleştirilecek şampiyonada kendisine üstün başarılar diliyorum. Adıyaman olarak sporun her branşında yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Adıyaman spor camiasına büyük gurur yaşatan Muhammed Emir Işık'ın başarısı, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Türkiye şampiyonluğu ve kırdığı rekorla adını atletizm tarihine yazdıran genç sporcunun, Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi bekleniyor. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcumuzu ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerini tebrik ediyor, Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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