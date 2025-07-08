Muharrem Ayının bereketi Şehitkamil\'de paylaşılıyor

Şehitkamil Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak gerçekleştirdiği aşure dağıtımı başladı. İlçe genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilecek olan ikramlar, hafta boyunca devam edecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan aşure geleneğini yaşatmaya devam eden Şehitkamil Belediyesi, kazanlar dolusu aşureyi özenle hazırlayarak vatandaşlara ikram ediyor. İlk gün yoğun ilgi gören dağıtımlarda, vatandaşlar hem lezzetli aşurenin tadına baktı hem de bu anlamlı günün manevi atmosferini birlikte yaşadı.

"5 gün sürecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Muharrem ayı; paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladığımız özel bir zaman dilimi. Aşure ikramlarımızla hem bu geleneği yaşatıyor hem de halkımızla gönül köprüleri kuruyoruz. Kendi tesislerimizde pişirdiğimiz aşureleri ilçemiz genelinde halkımıza ikram edeceğiz. Pazartesi günü dağıtımına başladığımız ikramlarımız 11 Temmuz'a kadar devam edecek" dedi. - GAZİANTEP