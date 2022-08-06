Aşure için gerekli malzemelere ilgi arttı - Son Dakika
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Aşure için gerekli malzemelere ilgi arttı

06.08.2022 11:05
Aşure için gerekli malzemelere ilgi arttı

Muharrem ayının vazgeçilmez tatlılarından biri olan "Aşure" için, bugünlerde kuruyemişçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Muharrem ayının vazgeçilmez tatlılarından biri olan "Aşure" için, bugünlerde kuruyemişçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Muharrem ayına girilmesiyle birlikte aşure hazırlıkları başladı. Geleneksel tatlılardan biri olan aşurenin içine ve süslemesinde konulan aşurelik malzemelere talep arttı. Aşureye lezzetini veren kuru gıda ve bakliyatlar arasında ise en yoğun talep gören ürünler pirinç, bulgur ve nohut olarak sıralandı. Aşurenin olmazsa olmazlarından kuru üzüm ve kuru incir gibi kurutulmuş meyveler de vatandaşlar tarafından en çok talep gören ürünler arasında yer aldı. Aşurenin lezzetine lezzet katan ve süsleme için eklenen kuru yemişlerde ise zirvedeki fındığı ceviz, badem ve susam takip ediyor. Aşure hazırlıklarına başlayan vatandaşlar da, bereketi ve bolluğu temsil eden aşurenin aynı zamanda şifa deposu olduğunu dile getirdi.

"Aşure nasıl yapılır?"

Güzel aşure yapımında malzemelerin çok olmasının ve pişirilme süresinin çok önemli olduğunu vurgulayan ustalar, "Aşurenin yapımı, fasulyesini, nohudunu ve buğdayını bir gece önceden ıslatıyoruz. Sabah erken saatlerde onları haşlamaya başlıyoruz. 1-1,5 saatte haşlanmaları sürüyor. Haşlama işleminden sonra hepsini bir araya alıp şekerini ilave ediyoruz. Daha sonra şekerle de 45 dakika kaynattıktan sonra diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Malzemelerimiz görüldüğü gibi incir, ceviz, kayısı, badem, susam ve nar parçacıklarını katarak işlemimizi sonlandırıyoruz. Aşurenin sunuma hazır hale gelmesi için normal bir aşure 2,5 saatte hazır olur" dedi.

"Besleyici içeriği çok zengin, tok tutan, enerji veren, geleneksel, güzel bir tatlımızdır"

Aşurenin faydalarından bahseden gıda mühendisleri ise, "Aşure içerisinde bulunan buğday, bakliyat, kuruyemiş ve kuru meyveler içerdiği için tok tutan ve aynı zamanda enerji veren geleneksel bir tatlımızdır. Aşurenin içerisinde bulunan buğday ve bakliyatlar lif içeriği bakımından zengindir. Aşure sindirimi kolay bir tatlıdır. Aynı zamanda bakliyatlar bitkisel proteinlerce ve potasyum bakımından zengindir. Fındık, ceviz, fıstık gibi kuruyemişler ise B grubu vitaminleri, E vitamini, kalsiyum, demir, omega 3 ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu yüzden aşure besleyici içeriği çok zengin, tok tutan, enerji veren, geleneksel, güzel bir tatlımızdır" dediler. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşure için gerekli malzemelere ilgi arttı - Son Dakika

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