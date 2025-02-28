Muhasebe Haftası Mesajı

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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler canlı, dinamik ve üretken bir Türkiye için çalışmaktadır" dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin ülke ekonomisinin sağlıklı işleyişinde hayati bir rol oynadığını ve toplumun tüm kesimlerine değer sunduğunu belirten Kartaloğlu, "Mali müşavirlik mesleğinin ekonomiye ve iş dünyasına katkılarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve mesleğin sağladığı kamu faydasının bir kez daha vurgulanması amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Muhasebe Haftası kutlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de meslek örgütünün Anayasa'nın 135'inci maddesine istinaden kurulduğunu ifade eden Kartaloğlu, "TÜRMOB, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 3568 sayılı Meslek Yasası çerçevesinde 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren yasayla 129 bin serbest muhasebeci mali müşavir, 5 bin yeminli mali müşavir ve 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 serbest muhasebeci mali müşavir ve 8 yeminli mali müşavir odaları, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. Mesleğimiz, Cumhuriyetimizin ve toplumumuzun geleceğini şekillendiren temel taşlardan biridir. Her geçen yıl işletmelerin sürekliliği için finansal sağlığını koruma ve güçlendirme misyonunu üstlenen mali müşavirler, hem ülke ekonomisine hem de iş dünyasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ekonomik verilerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayan meslek mensuplarımız, kamu faydasına büyük katkı sunarken, mali düzenlemelere uyum, vergi sisteminin işleyişi, finansal yönetim ve denetim süreçlerinde de kritik bir rol üstlenmektedir. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler canlı, dinamik ve üretken bir Türkiye için çalışmaktadır. Ekonominin kaydını tutan, finansal danışmanlık yapan, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla güçlü bir meslek örgütü oluşturduk. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimlerine katkı sağlayarak ve güven sağlayan işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize değer katmaktayız. Ülkemizin ve işletmelerimizin sürdürülebilir gelişimi için çalışmaktayız. TÜRMOB, toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyası gelişmelerini yakından takip etmekte ve yapıcı görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Sorunları tespit edip, çözüm odaklı bir bakış açısıyla çözüm yollarını gündeme getirerek, toplumsal kalkınmaya yönelik sorumluluğunu yerine getirmektedir. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kritik kamu kurumları olmak üzere beyanların tanzimi, gönderilmesi, denetimi ve veri akışının sağlanmasında temel rol oynamaktadır. Ayrıca ekonomimizin düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları olan KGK, TÜİK, BDDK, SPK gibi kurumlar da meslek mensuplarımızın sağladığı hizmetlerden faydalanmaktadır. Kamu görevlileriyle iş birliği içinde yürütülen bu süreçlerde meslektaşlarımızın katkısı sistemin etkinliği için kritik öneme sahiptir. Meslek mensuplarımız, kamu maliyesi ve ülke ekonomisinin gelişimine sağladıkları katkılarla sadece yerel düzeyde değil, küresel ekonomiyle uyumlu bir yapının oluşmasına da katkı sağlamaktadır. TÜRMOB ve odalarımız, kamu yararına hizmet sunma ilkesinden hareketle yüksek hizmet standartlarıyla muhasebe ve denetim mesleğini küresel gelişmelere paralel olarak ilerletmek ve geliştirmek için sürekli çaba sarf etmektedir. Bu doğrultuda stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimine verdiğimiz önem kadar, mesleğin uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözülmesi için de büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Günümüzde küresel ölçekte mali müşavirlik mesleği, dijitalleşme ve regülasyonlardaki değişimlerle hızla evrilmektedir. Yapay zeka ve büyük veri analitiği, finansal danışmanlık hizmetlerinde etkinliğin artmasını sağlamaktadır. Mali müşavirlerin bu değişimlere ayak uydurabilmesi için sürekli eğitim ve teknolojik adaptasyon büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik, günümüz iş dünyasının en önemli unsurlarından biri haline gelmiş olup, mali müşavirlik mesleği de bu dönüşümde kritik bir rol üstlenmektedir. Karbon emisyonlarının azaltılması, yeşil finans uygulamaları ve sürdürülebilir yatırımlar, şirketlerin uzun vadeli başarılarını belirleyen temel faktörler arasına girmektedir. Mali müşavirler, finansal raporlama süreçlerinde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini dikkate alarak işletmelere sürdürülebilirlik yol haritaları çizmelerinde rehberlik etmektedir. Bu süreçte muhasebe meslek mensupları yeşil finansman modellerini anlamalı, sürdürülebilir raporlama standartlarına hakim olmalı ve şirketlerin çevresel riskleri yönetmesine yardımcı olmalıdır. Gelecekte mali müşavirlerin sürdürülebilirlik konusundaki katkıları ekonomik ve çevresel dengeyi sağlamak adına daha da önem kazanacaktır" dedi. - ANKARA