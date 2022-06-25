Muhittin Böcek, Abdal Musa Sultanı Anma Etkinleri'ne Katıldı - Son Dakika
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Muhittin Böcek, Abdal Musa Sultanı Anma Etkinleri'ne Katıldı

25.06.2022 16:18
Muhittin Böcek, Abdal Musa Sultanı Anma Etkinleri'ne Katıldı

Elmalı Teke Mahallesi Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri’ne katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Abdal Musa Türbesi’ni ziyaret ederek, dua etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Böcek, “Erenlerin, evliyaların, Abdal Musa’nın dergahından tüm dostlara selam ve sevgilerimizi iletiyoruz” dedi.

Elmalı Teke Mahallesi Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri'ne katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret ederek, dua etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Böcek, "Erenlerin, evliyaların, Abdal Musa'nın dergahından tüm dostlara selam ve sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 17. Uluslararası 38. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

TÜRBEYİ ZİYARET ETTİ

Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, dua etti.

Başkan Böcek, "Büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Yapmamız gereken ne varsa yapıyoruz. Destek olan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği'ne, yurt içi ve yurt dışından etkinliğe gelen herkese, tüm canlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Erenlerin, evliyaların, Abdal Musa'nın dergahından tüm dostlara selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Allah dualarını kabul etsin. Etkinliğimiz hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Muhittin Böcek, Abdal Musa, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhittin Böcek, Abdal Musa Sultanı Anma Etkinleri'ne Katıldı - Son Dakika

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