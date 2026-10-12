Muhsin Rızai, ABD'nin 7 şarttan bazılarını kabul ettiğini, yanıtı yetersiz buldu - Son Dakika
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Muhsin Rızai, ABD'nin 7 şarttan bazılarını kabul ettiğini, yanıtı yetersiz buldu

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Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin İran'ın 7 şartından bazılarını kabul ettiğini, yine de bu yanıtı yetersiz gördüklerini bildirdi. Rızai ayrıca İran diplomasisinin değiştiğini ve eski duruma dönüşün söz konusu olmadığını ifade etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "ABD, İran'ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" açıklamasında bulundu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai sosyal medya hesabı üzerinden ABD ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ı fethetme hayaline kapılan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en "aptalca" savaşlarından birini başlattığını belirten Rızai, "Şimdi ise, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı başaramamasının ardından kaçakçılığa başvurdu. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti" dedi. İran'ın savaşı bitirmek üzere sunduğu bazı şartların Washington yönetimince kabul edildiğini aktaran Rızai, "ABD, İran'ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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