Mühsürler, Afyonkarahisar Ticaret Borsası seçimine kırmızı listeyle yeniden girecek

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın hafta sonu yapılacak genel kurulu öncesi mevcut Başkan Mehmet Mühsürler yeniden aday olduğunu belirterek, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Başkan Mühsürler, seçimlere 'kırmızı liste' olarak girileceğini kaydetti. Listenin ise "Mehmet Kumartaşlı, Metin Genelioğlu, Hasan Ertürk, Abdurrahman Kocaşaban, Süleyman Danabaş, Kemal Gürbüzler, Nuri Gümüş, Orhan Olgun, Fahrettin Zobalı, Veli Çaylar, Yılmaz Göktaş, Coşkun Orhan ve Lokman Demiral" isimlerinden oluştuğu kaydedildi.

İki adayın olduğu seçimlerin 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanıyor.