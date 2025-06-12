Muhtar Karayel, Maaşını Çocukların Eğitimi İçin Harcayacak - Son Dakika
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Yerel

Muhtar Karayel, Maaşını Çocukların Eğitimi İçin Harcayacak

12.06.2025 14:48
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Meral Karayel, muhtarlık maaşını ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine yatıracağını açıkladı.

Muhtarlık görevinden kazandığı tüm parayı ihtiyaç sahibi çocuklara harcayacak

ESKİŞEHİR - Azası olduğu mahallenin muhtar vefat edince yapılan seçimi 60 oy farkla kazanan Meral Karayel, maaşını ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine harcayacağını belirtti.

Eskişehir'in Cunudiye Mahalle Muhtarı Sevil Ata, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında vefat etti. 1 Haziran 2025 tarihinde yapılan muhtarlık seçimini, daha önce aza olarak görev yapan Meral Karayel, büyük farkla kazanarak Cunudiye Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

Meral Karayel, bu görevi talep etmesinin önemli bir sebebinin ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek olduğunu belirterek, aldığı tüm muhtarlık maaşını çocukların eğitimine yatıracağını belirtti. Yapılan seçim sonucunda diğer muhtar adaylarına fark atarak kazandığını belirten Meral Karayel, "Seçimde, diğer muhtar adayımızla aramızda 60 seçmen farkı vardı. Ben 60 oy önde bitirdim yarışı. Daha sonra azalardan birinin bayramda seçimi iptal ettirmek için şikayet etmeyi planladığını, "Sahte seçmen taşıdı mahalleye" gibi iddialar ortaya atacağını öğrendim. Bayramdan sonra açıkçası gidip şikayet edeceğini düşünmüştüm, ancak şahit bulamayınca vazgeçmiş. Dün kendisiyle konuştuk, barıştık ve her şeyi düzene soktuk. Şu anda bir sıkıntımız yok, ben de görevimin başındayım" dedi.

"Mahallede eğitime ihtiyacı olan çocukları okutmaya karar verdim"

Muhtar Karayel, neden muhtar adayı olduğunu şu kelimeler ile anlattı:

"Rahmetli Sevil muhtarımız çok sevilen bir muhtardı, mahallede herkes tarafından saygı görürdü. Ben onun azasıydım. Kendisi kalp krizinden vefat edince seçimlerin yapılacağı belliydi. Ben de bu mahalleye faydam dokunsun, özellikle mahallenin çocuklarına destek olayım istedim. Yıllardır çocuk okutmak gibi bir hayalim vardı, ama bunu gerçekleştirememiştim. Muhtarlık maaşıyla, mahallede eğitime ihtiyacı olan çocukları okutmaya karar verdim. Bu yüzden muhtarlığa aday oldum."

"Muhtarlığa giriş sebebim, mahalledeki eğitime ihtiyacı olan çocukları desteklemek"

Muhtar seçildikten sonra yaptığı çalışmaları anlatan Karayel, "Eylül ayından beri çalışıyorum. Her kapıyı en az beş kere çaldım. Sağ olsunlar, mahallelim beni destekledi, var olsunlar. Hepsinden çok memnunum, hepsine çok teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan çocukların kalem, kıyafet, okul harçlığı gibi ihtiyaçlarını gidermeye başladım. Daha önce de elimden geldiğince bu tür yardımları yapıyordum. Mahallemden üniversitede okuyan çocuklarım var, onlara destek oluyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtar Karayel, Maaşını Çocukların Eğitimi İçin Harcayacak - Son Dakika

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