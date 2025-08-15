Muhtar, Sokak Hayvanları için Su Kabı Bıraktı

Afyonkarahisar'da bir mahalle muhtarı sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını düşünerek mahallenin çeşitli noktalarına su kabı bıraktı.

Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Mahallenin çeşitli noktalarına 25 adet su kabı bıraktı. Muhtar bu davranışıyla kedi, köpek ve kuşların susuz kalmaması için örnek bir çalışma başlattı.

Muhtar Güçlü gerçekleştirdiği etkinlikle ilgili "Sadece insanlar değil, sokaktaki canlarımız da bu sıcaklarda suya muhtaç. Herkes evinin önüne bir kap su koyarsa, birlikte daha yaşanabilir bir çevre oluşturabiliriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR