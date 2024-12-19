Muhtar Tarık Sesli'den Duygulandıran Sürpriz - Son Dakika
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Muhtar Tarık Sesli'den Duygulandıran Sürpriz

Muhtar Tarık Sesli\'den Duygulandıran Sürpriz

Depremde kaybolan fotoğraflar, muhtar tarafından sahiplerine ulaştırıldı. İrfan Erdem duygulandı.

19.12.2024 13:35
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Osmaniye'de deprem sonrası kontrollü olarak yıkılan hasarlı binalardan insanların fotoğrafını bularak sahiplerine teslim eden muhtar Tarık Sesli, yaptığı sürprizle insanların yüzünü güldürdü. Depremin 22. ayında aile fotoğraflarına kavuşan İrfan Erdem, "Çok acı bir durumdu, çok duygulandım" dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'de en çok yıkımın yaşandığı Esenevler Mahallesi'nde bulunan 10 katlı Cennet Apartmanı ağır hasarlı olduğu için ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli, binanın enkazından insanların fotoğraflarını ve sağlam kalan eşyalarını alarak sosyal medya üzerinden sahiplerine ulaştırmak istedi. Muhtar Sesli'nin paylaşımlarında kendi fotoğraflarını gören Cennet Apartmanı'nın 10. katında yaşayan ve binanın ağır hasarlı olmasından dolayı evine çıkamayan İrfan Erdem, aylar sonra bulduğu hatıralarını teslim almaya geldi. Muhtar Sesli'nin yaptığı davranışla yüzü gülen Erdem, buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.

"Küçük birkaç eşya da bulmak beni çok mutlu etmişti"

Depremde evlerini ve iş yerini kaybettiğini ama enkazdan çıkan birkaç parça eşyanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen İrfan Erdem, "Esenevler Muhtarımız Tarık Sesli'ye çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat depreminden sonra yıkılmış olan Esenevler Mahallesi sakinlerinden birisiyim. Muhtarımızın 6 Şubat'tan beri hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. 6 Şubat sabahından itibaren hep bizlerin yanında oldu maddi, manevi, zamanını depremzedeler için harcadı. Bugün de depremden kurtardıkları hatıralarımızı yan yana getirmiş. Onları almak için yanına uğradım. Bize ait fotoğraflar çıktı, komşularımıza ait fotoğraflar çıktı. Çok acı bir durumdu, çok duygulandım. Fotoğraflarımın bir kısmını buldum. Bulamadıklarım da sağ olsun Tarık Muhtarım bulmuş bir kısmını ayırmış buraya, bazı kitaplarımı buldum. Çocuklarıma ait eşyaları buldum. Çok şükür mal olarak, maddi olarak hem benim hem yakın bir yerde oturan oğlumun evini, evimizin altındaki iki tane iş yerimizi, kendi aracımı, her şeyimizi kaybetmiştik. Tabii orada küçük birkaç eşya da bulmak beni çok mutlu etmişti" diye konuştu.

"Sabahtan beri 15-20 kişiye fotoğraflarını teslim ettik"

Fotoğrafları sahiplerine ulaştırdıkça kendilerinin de mutlu olduğunu söyleyen Esenevler Mahallesi Muhtarı Tarık Sesli, "6 Şubat depremi yaşadık, çok acı günlerdi. Soğuk ve yağmurlarda bayağı mücadele verdik. Mahallelilerimizin bazı eşyalarını o zaman teslim etmiştik, hatta muhtarlık binamızda bir müze kurmuştuk onunla alakalı. Şimdi de yenileri geldi. Tabii gören görmeyenlere söylüyor, vatandaşlarımız geliyor. Sabahtan beri 15-20 kişiye fotoğraflarını teslim ettik. En azından kendilerini olmasa da hatıralarını yaşatıyoruz burada" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtar Tarık Sesli'den Duygulandıran Sürpriz - Son Dakika

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