Muhtar Vural Köseoğlu Beyin Kanaması Geçirdi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi Muhtarı Vural Köseoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, aniden rahatsızlanan 57 yaşındaki iki çocuk babası Vural Köseoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen muhtarın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR