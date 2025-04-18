Muhtarlar toplantısının 2'nci etabı Günyüzü İlçesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muhtarlar toplantısının 2'nci etabı Günyüzü İlçesi'nde gerçekleştirildi

Muhtarlar toplantısının 2\'nci etabı Günyüzü İlçesi\'nde gerçekleştirildi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, her ay bir ilçede gerçekleştirilerek ilk etabı bitirilen muhtarlar toplantısının 2'nci etap ilk toplantısı için Günyüzü İlçesi'ndeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

18.04.2025 11:49
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, her ay bir ilçede gerçekleştirilerek ilk etabı bitirilen muhtarlar toplantısının 2'nci etap ilk toplantısı için Günyüzü İlçesi'ndeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Vali Aksoy, ilçede yaşamını sürdüren şehit annesi Hatice Top'a da ziyarette bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, daha önceki görüşmelerde muhtarlar tarafından iletilen talepler ve sorunlar tek tek ele alındı. Toplantıda konuşma yapan Vali Aksoy, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulmasında muhtarların önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Aksoy, iletilen konular hakkındaki çözüm önerilerini ilgili kurum müdürlerine talimat vererek gerekli adımların atılacağını belirtti.

"Desteklerinizin devam etmesini siz kıymetli muhtarlarımızdan önemle rica ediyoruz"

Muhtarların okula devam etmeyen öğrencileri bildirmelerini ve çocukların güvenliği konusunda hassasiyetlerine devam etmelerini isteyen Vali Aksoy, "Kadın sağlığı eğitimi projesine, çocuklarımızın aşılanmasına, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede şüpheli kişi ve grupları ilgili birimlere bildirme konularında desteklerinizin devam etmesini siz kıymetli muhtarlarımızdan önemle rica ediyoruz" dedi.

Vali Aksoy, Günyüzü İlçesi'nde Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Top'un annesi Hatice Top'u da ziyaret etti. Hatice teyze ile ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Aksoy, onun istek ve taleplerini dinleyip kendisine sağlıklı ve uzun ömürler diledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtarlar toplantısının 2'nci etabı Günyüzü İlçesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhtarlar toplantısının 2'nci etabı Günyüzü İlçesi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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