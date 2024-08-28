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Muhtarlardan 'kokarca' için çözüm önerisi

SAMSUN - Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, muhtarların katılımıyla gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Karadeniz bölgesinde hızla yayılan 'kahverengi kokarca böceği' zararlısına karşı çözüm önerilerini paylaştı.

İlçenin Zübeyde Hanım Meydanında muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, zararlıya karşı yapılacak olan ilaçlamanın vatandaşın inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, açıklamalarda bulundu. Başkan Özkan, böceğin tarımsal üretime büyük zarar verdiğini belirterek, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Böcek popülasyonunun kontrol altına alınması için devlet desteğinin şart olduğunu ifade eden Özkan, üreticilerin de bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bölgemiz için büyük bir tehdit oluşturan bu zararlıya karşı topyekün bir mücadele gerekiyor. Aksi takdirde, çiftçilerimiz çok ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilir" dedi.

"Çok ciddi bir durum ile karşı karşıyayız"

Ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Yusuf Özkan, "Yapılan ilaçlamalar ve tuzaklamalar çok fazla fayda etmedi. Kışın tarım ve ziraat odaları yetkilileri mahalle ve köylere gelerek bilgilendirme yaptılar. Aslında bakarsak herkes bir nebze görevi yapmaya çalıştı. Ama bunun bu kadar büyük bir tehlike olduğunun farkında değildik. Çok ciddi bir durum ile karşı karşıyayız. Şuanda fındık hasadı olduğu için büyük sıkıntı fındıkta yaşanıyor. Kimi vatandaşlarımız fındıklarını toplamaktan vazgeçiyor. Toplayan ise bin pişman. Çünkü belirli bir piyasa yok. Bir fındığa aynı gün içerisinde bir tüccar 27 TL fiyat verirken, diğeri 35 TL veriyor, diğeri ise 55 TL veriyor. 35 TL fiyat veren neye göre verdi, 55 TL veren neye göre verdi. Tüccarın bunu yapmasında ki en büyük sebep TMO'nun kokarca zararlısı fındığı almıyor olması. Biz bu durumu yaşamak ister miydik? Hasadımızın bu duruma gelmesini ister miydik? Bu sadece vatandaşı değil, ilgili kurumları da ilgilendiren bir durum" diye konuştu.

"İlaçlama Muhtarların Denetiminde Yapılmaz"

Başkan Özkan konuşmasında ayrıca şunlara değindi:

"Sebzesi, meyvesi, fındığı olan çiftçi ilaçlamasını yapar. Ama benim sebzem meyvem yok ben yapmam. Ben yapmadığım zaman komşuma da zarar vermiş oluyorum. Kokarca böceğinin çok etkili ve zararlı bir böcek olduğunu söyleyen yetkililer, ilaçlama inisiyatifini bize bırakmamalı. İlaçlandırma muhtarların denetiminde yapılamaz. Benim köyümde 100 adet tarla var. 35 tarlanın sahibi mahalle de yaşıyor. 65'i ise şehir dışında yaşıyor. Bu adamlar mart ayında gelip tarlasını ilaçlamaz. O yüzden ilaçlama vatandaşın inisiyatifine bırakılmamalı. Şu anda 40 randımanın üstünde fındık yok. TMO düşük randımanlı fındığı almıyor. Cumhurbaşkanımızın mahallelerdeki temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz bu olaya müdahale etmesidir. Vatandaşlarımız mağdur. Telefonlarımız susmuyor. İnsanlar çaresiz. Herkes bir çözüm önerisi bekliyor. TMO'nun fındık alım kurallarını bu yıla özel lütfen azaltın."