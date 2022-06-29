Merkez Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Semt Pazarı'na ziyaret eden yetkililer, pazarın üstünün kapatılarak modern hale getirileceğinin sözünü verdi. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen pazarın üstü kapatılmadı.

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Muhtarlardan semt pazarı talebi - Son Dakika

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