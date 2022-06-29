Muhtarlardan semt pazarı talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtarlardan semt pazarı talebi

29.06.2022 12:58
Muhtarlardan semt pazarı talebi

Adana'da muhtarlar, 5 Ocak Semt Pazarı'nın üstünün kapatılarak modern hale getirilmesini edilmesini istedi.

Adana'da muhtarlar, 5 Ocak Semt Pazarı'nın üstünün kapatılarak modern hale getirilmesini edilmesini istedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Semt Pazarı'na ziyaret eden yetkililer, pazarın üstünün kapatılarak modern hale getirileceğinin sözünü verdi. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen pazarın üstü kapatılmadı.

Geçen aylarda ise pazarcı esnafı arasında yer kavgası çıktı ve 2 kişi yaralandı.

5 Ocak Mahalle Muhtarı Hasan Can ve bölge muhtarları toplantı yaparak pazar yerinin biran önce modern hale getirilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Muhtarlar, bu konuda yetkililerden yardım istedi. - ADANA

YORUMLAR
500
İş adamını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı İş adamını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı 'Kadayıfçı Olcay'ın katili ağabey katili çıktı 'Kadayıfçı Olcay'ın katili ağabey katili çıktı
Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarlardan semt pazarı talebi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:08 Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:39 Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
12:21 Ayakları dışarıda otomobil kullanan sürücüye ceza yazıldı
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 13:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Muhtarlardan semt pazarı talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement