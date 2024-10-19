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Muhtarlardan Vatansever Bağış

Muhtarlardan Vatansever Bağış

Daday'daki 64 muhtar, TSK Vakfı'na 100 bin TL bağışlayarak hava savunma sistemine 'muhtar' adı verilmesini istedi.

19.10.2024 17:01
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde 'Muhtarlar Günü' dolayısıyla ilçede görev yapan 64 muhtar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na 100 bin TL bağışta bulunarak hava savunma sisteminden bir tanesine 'muhtar' adının verilmesini istedi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla Kaymakam Vekili Yasin Cevizci önderliğinde ilçede bulunan 64 muhtar, aldıkları maaşları ile Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na 100 bin TL bağışta bulundular. ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ yetkililerinden herhangi bir hava savunma sisteminden bir tanesine 'muhtar' adının verilmesini isteyen Daday Muhtarlar Derneği Onursal Başkanı Hikmet Çavuş Karasan, Türkiye'de bulunan 50 bin muhtarı da destek olmaya çağırdı.

"Türkiye genelinde bulunan 50 bin muhtarı da bu kampanyaya katılmalarını istiyoruz"

Türkiye genelindeki muhtarları bağış kampanyasına davet eden Daday Muhtarlar Derneği Onursal Başkanı Hikmet Çavuş Karasan, "Mazlumun ve mağdurun yanında olan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na 100 bin TL bağışta bulunuyoruz. Özellikle şu sıcak savaş ikliminde ve çevremizde bulunan ateşten çemberli günlerde ordumuzu güçlendirmek amacıyla yaptığımız bu bağış kampanyasına Türkiye genelinde bulunan 50 bin muhtarı da bu kampanyaya katılmalarını istiyoruz. ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN ve TUSAŞ yetkililerinden, herhangi bir hava savunma sisteminden bir tanesine 'muhtar' adının verilmesini istiyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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