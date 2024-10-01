Muhtarlarla Güvenlik Toplantısı

Yerel

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, muhtarlarla bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Çanakkale merkez de görev yapan muhtarlar katıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında yapılan toplantıda Asayiş, Trafik, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Okul Çevresi ve Öğrenci Güvenliği ile Kent Kameraları hakkında görüşülerek mahallelerin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler değerlendirildi.

Emniyet Müdürü Kenan Kurt, muhtarlar ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantıya katılımlarından dolayı

teşekkür etti.

Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ÇANAKKALE