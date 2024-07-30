Mümin Sarıkaya'nın konseriyle Uluslararası Sürmeli Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
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Mümin Sarıkaya'nın konseriyle Uluslararası Sürmeli Şenlikleri sona erdi

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Yozgat'ta düzenlenen Uluslararası Sürmeli Şenlikleri, Mümin Sarıkaya'nın konseriyle sona erdi. Şenlik boyunca sanatçıların konserlerine halk yoğun ilgi gösterdi.

30.07.2024 11:19  Güncelleme: 12:55
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sürmeli Şenlikleri, 'Ben yoruldum hayat, gelme üstüme' adlı parçasıyla tanınan Mümin Sarıkaya'nın konseri ile tamamlandı.

Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda 4 gün süresince gerçekleştirilen şenlik kapsamında, akşam sanatçılar tarafından verilen konserlere halkın ilgisi de yoğun oldu. Şenliğin son gününde, 'Ben yoruldum hayat' parçasıyla büyük çıkış yakalayan Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya ve Karadeniz müziğinin beğenilen grubu İmera sahne aldı. Cumhuriyet Alanı'nı dolduran vatandaşlar sanatçıların şarkılarına eşlik etti, telefon ışıkları ile konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

"Yozgat'ın sosyal hayat sanat hayatı, kültür hayatı canlı olacak"

Şenliğin son gününde sahne alan Mümin Sarıkaya ve İmera sanatçılarına çiçek veren Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ağustos ayında da farklı etkinlikler yapacaklarını belirterek, şöyle dedi:

"Güzel bir akşam geçiriyorsunuz, bizim için öyle, sizler için de umarım öyledir. Sürmeli Şenliğimizin bugün son günündeyiz. ve çok değerli bir kardeşimiz bizlerle birlikte oldu. Bugün hemşehrimiz Mümkün Sarıkaya kardeşimiz ve saz arkadaşlarıyla birlikte bizlere çok güzel bir akşam yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün burada noktalayacağız, Sürmeli'nin şenliğini. Ama ağustos ayında başka programlarla başka şekilde fuarlarla, konserlerle devam ettireceğiz. Yozgat yaz boyunca hareketli olacak. Yozgat'ın sosyal hayat sanat hayatı, kültür hayatı canlı olacak ve inşallah Yozgat sanat ve sanatçıya doymuş olacak. Bu noktada Mümin kardeşimizi de burada ağırlamaktan bugün çok büyük bir memnuniyet duyduk. Çünkü Yozgatlı bir kardeşimiz, bizi Türkiye'de çok güzel temsil ediyor. İnşallah daha da çok uzun bizleri çok güzel bir şekilde temsil edeceğinize inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mümin Sarıkaya'nın konseriyle Uluslararası Sürmeli Şenlikleri sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mümin Sarıkaya'nın konseriyle Uluslararası Sürmeli Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
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