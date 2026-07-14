Münih'te su tasarruf önlemleri devreye girdi

Almanya'nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te su kıtlığı nedeniyle bugünden itibaren geçerli olmak üzere hortumla araba yıkamak, bahçe sulamak ve havuzları doldurmak gibi bir dizi tasarruf önlemleri alındı. Yasaklara uymayanlara 50 bin euroya kadar para cezası verilecek.

Almanya'nın güneyinde çeşme suyu kullanımı arttı, kent yönetimi su kıtlığı nedeniyle bir dizi tasarruf önlemlerini hayata geçirdi. Münih şehir yönetiminin "Su kullanımına ilişkin genel kararname" adıyla içme suyu, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kullanımına ilişkin aldığı tedbirlere göre hortumla araç yıkamak, çimleri sulamak yasaklandı. Arabaların sadece oto yıkama servislerinde yıkanabileceği belirtilirken, göllerden ve nehirlerden su çekmek de yasaklandı. Ayrıca özel havuzların, fıskiyeli süs havuzlarının ve su oyun alanlarının da doldurulmasına yasak getirildi. Sebze-meyve yetiştirilen bahçelerin, hobi bahçelerinin ve süs bitkilerinin sulanması ise sadece 19.00-09.00 saatleri arasında yapılabilecek. Kısıtlamalardan damlama sulama yöntemi yapılan alanlar, tarım ve orman arazileri ile mezarlıklar muaf tutuldu. Resmi zorunluluk gerekmediği sürece inşaat yolları ile şantiye alanlarında toz oluşumunu azaltmak amacıyla su kullanılması da yasaklar arasında yer aldı. Özel mülklerde duvarları, avluları, çatıları yüksek basınçlı temizleyicilerle su kullanarak temizlenmesi de yasaklandı.

50 bin euroya kadar para cezası verilebilecek

Münih şehir yönetimi, Su Kaynakları Yasası'nın ihlali kapsamında getirilen tasarruf tedbirlerine ve yasaklarına uymayanlara 50 bin euroya kadar para cezasının verilebileceğini duyurdu. Bugün resmen yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri, ilk aşamada 1 Ağustos'a kadar sürecek. Tasarruf tedbirlerinin uzatılıp uzatılmamasına ise yağışların artması ve tüketim alışkanlığının azalmasına bakılarak yeniden karar verilecek.

Belediye Başkanı, tasarruf tedbirlerine uyma çağrısı yaptı

Münih genelinde su tüketiminin günlük 300 milyon litreden 360 milyon litreye çıktığını, önümüzdeki günlerde yağmur beklentisine rağmen su kıtlığının çözülemeyeceğini belirten Belediye Başkanı Dominik Krause, "Son günlerde su tüketimi önemli ölçüde arttı. Olağanüstü kurak kış ve baharın ardında Münih'in mevcut su kaynakları yeterli seviyede değil. Bu nedenle zorunlu tasarruf önlemleri almaya karar verdim. Münih sakinlerini kurallara uymaya, en değerli kaynağımız suyu sorumlu şekilde kullanmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. - MÜNİH