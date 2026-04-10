Munzur Nehri'nde Taşkın Riski

(TUNCELİ) -Haber: Caner Aktan

Son günlerde etkisini aralıklarla sürdüren sağanak yağışlar, Munzur Nehri'nin debisinin yükselmesine neden oldu. Artan su seviyesiyle birlikte nehir adeta coşarken, kıyı şeridinde bulunan bazı işletmelerin bahçe kısmı su altında kaldı.

Tunceli'de aralıklarla devam eden sağanak yağışlar nedeniyle Munzur Nehri'nin debisi yükseldi. Türkiye'nin az sayıdaki içilebilir nehir sularından biri olan Munzur Nehri, artan yağışlarla birlikte yer yer taşkın seviyesine ulaşarak kıyı şeridindeki bazı alanları etkisi altına aldı. Nehir kenarında bulunan 3 restoranın bahçe kısımları sular altında kaldı.

"Suya düşenin kurtulma şansı yok"

Nehir kıyısında yaşanabilecek tehlikelere dikkat çeken Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) Başkanı Hikmet Gökmen, "Malum, kış çok sert geçti. Ovacık bölgesinde hala çok ciddi miktarda kar bulunuyor. Havanın ısınmasıyla birlikte bu karların erimesi hızlanacak ve doğal olarak Munzur Nehri'nin debisi artacaktır. Bunun da bazı riskleri var. Munzur kenarında piknik yapacak vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Çünkü nehrin debisi yükseldiğinde boğulma vakalarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Suya düşülmesi durumunda kurtulma şansı yok. Bu yüzden herkesin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"Munzur'un şakası yok"

Araç sürücülerine de uyarılarda bulunan Gökmen, "Aynı zamanda yoğun yağışlar nedeniyle yollarda ciddi taş düşmeleri yaşanıyor. Bu durum, lastik patlamalarına ve kazalara neden olabiliyor. Yollarda oluşan çukurlar da sürücüler açısından risk oluşturuyor. Munzur Vadisi güzergahını kullanan sürücülerin özellikle dikkatli olması gerekiyor. Uzun zamandır böyle bir kış yaşamadık. Bu durum, dikkatli olunduğu takdirde elbette sevindirici. Ancak gerekli önlemleri almak şart. Dağlardaki karların erimesiyle birlikte Munzur Nehri'nin coşması ciddi bir risk yaratıyor. Bu nedenle herkesin çok dikkatli olması gerekiyor; çünkü Munzur'un şakası yok" diye konuştu.

"Tam sezon açılmışken işletmemiz su altına kaldı"

Sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade eden işletmeci Erdoğan Güngör, "Bu sene inanılmaz bir kar yağışı oldu. Son yılların en yoğun kar yağışı Tunceli'de oldu. Arkasından da yağmurlar başladı. Gördüğünüz gibi her taraf sular altında kaldı. İşletmelerimiz komple su altında kaldı, sanırım baraj kapakları da kapalı. Şu an üç bölümümüz komple su altında. Tam sezon gelmişti, sezon öncesi bizim için büyük bir sıkıntı oldu. Tam iş yapacağımız sırada böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Yetkililer en azından bir çözüm bulsa çok iyi olacak bizim için" dedi.