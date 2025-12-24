Munzur Üniversitesi'nde Öğrencilerin "Alevilik ve Bektaşilik" Temalı Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Munzur Üniversitesi'nde Öğrencilerin "Alevilik ve Bektaşilik" Temalı Resim Sergisi Açıldı

24.12.2025 17:04  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Alevilik ve Bektaşilik" sergisi, Tunceli'de açıldı. Sergi, 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

(TUNCELİ) - Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Alevilik ve Bektaşilik" temalı sergi açıldı.

Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Alevilik ve Bektaşilik" temalı öğrenci sergisi fakültenin sergi salonunda kent halkının beğenisine sunuldu.

Açılışa Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Munzur Üniversitesi GSTF Dekanı Prof. Dr. Aslışah Açıkses ve Resim Bölümü öğretim üyeleri, akademik idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından sağlanan proje desteğiyle, Munzur Üniversitesi Alevilik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen sergi 29 Aralık Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.

Munzur Üniversitesi Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aziz Altı, resmi sergilenen öğrencilere malzeme desteğinin Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından sağlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Temel amaçlarımızdan birisi üniversitemizde okuyan resim bölümü öğrencilerinin hem şehrimizin kültürel ve inançsal dokusunu öğrenmeleri hem de kendilerini sanatsal anlamda geliştirmelerine yönelik bir faaliyet sergilemeleri olacak. 6 ay önce başladığımız bu çalışma neticesinde ürünlerini almış olmaktayız. Buradan çıkan ürünler, ülkemizin çeşitli noktalarında bulunan cemevlerine hediye edilecek. Bu doğrultuda gerek yereldeki inanç ve kültürel dokunun gerekse ülkemizdeki Alevilik boyutuyla inanç ve kültürel dokunun öğeleri buradaki tablolara yansımış bulunmaktadır."

Kaynak: ANKA

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Munzur Üniversitesi'nde Öğrencilerin 'Alevilik ve Bektaşilik' Temalı Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

06:37
MOSSAD’dan gizli operasyon Kritik isim kaçırıldı
MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı
06:25
Gözaltına alınan Sadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Sadettin Saran'dan ilk görüntü
06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:52:20. #7.11#
SON DAKİKA: Munzur Üniversitesi'nde Öğrencilerin "Alevilik ve Bektaşilik" Temalı Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.