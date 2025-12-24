Munzur Üniversitesi'nde Öğrencilerin "Alevilik ve Bektaşilik" Temalı Resim Sergisi Açıldı

(TUNCELİ) - Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Alevilik ve Bektaşilik" temalı sergi açıldı.

Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Alevilik ve Bektaşilik" temalı öğrenci sergisi fakültenin sergi salonunda kent halkının beğenisine sunuldu.

Açılışa Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Munzur Üniversitesi GSTF Dekanı Prof. Dr. Aslışah Açıkses ve Resim Bölümü öğretim üyeleri, akademik idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından sağlanan proje desteğiyle, Munzur Üniversitesi Alevilik Araştırma ve Uygulama Merkezi ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen sergi 29 Aralık Pazartesi gününe kadar gezilebilecek.

Munzur Üniversitesi Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aziz Altı, resmi sergilenen öğrencilere malzeme desteğinin Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından sağlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Temel amaçlarımızdan birisi üniversitemizde okuyan resim bölümü öğrencilerinin hem şehrimizin kültürel ve inançsal dokusunu öğrenmeleri hem de kendilerini sanatsal anlamda geliştirmelerine yönelik bir faaliyet sergilemeleri olacak. 6 ay önce başladığımız bu çalışma neticesinde ürünlerini almış olmaktayız. Buradan çıkan ürünler, ülkemizin çeşitli noktalarında bulunan cemevlerine hediye edilecek. Bu doğrultuda gerek yereldeki inanç ve kültürel dokunun gerekse ülkemizdeki Alevilik boyutuyla inanç ve kültürel dokunun öğeleri buradaki tablolara yansımış bulunmaktadır."