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Muradiye'ye yeni kaymakamlık binası ve kültür merkezi yapılacak

VAN - Van'ın Muradiye ilçesindeki mesleki ve teknik lisenin bulunduğu alana yeni kaymakamlık binası ve kültür merkezi yapılacağı bildirildi.

Muradiye'nin Yenişehir Mahallesi'nde 15 dönümlük alanda bulunan atıl durumdaki mesleki ve teknik Anadolu lisesinin yıkılmasına başlandı. Atıl durumdaki binaların yıkılmasıyla yerine Muradiye'nin çehresini değiştirecek yeni kaymakamlık binası ve kültür merkezi yapılacağı bildirildi.

Projeyle ilgili konuşan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, "Yenişehir Mahallemizde bulunan Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yıkımına başlamış bulunmaktayız. Bu on beş dönüm alan içerisine hükümet konağı ve kültür merkezinin de inşaatına çok kısa sürede başlayacağız. 15 dönüm alan içerisinde hükümet konağı, meydan, otopark ve kültür merkezi, yeşil alan düzenlemeleri ile vatandaşlarımızın tüm kamu hizmetlerinden faydalanabileceği bir kompleks haline getirmiş olacağız. Şu an itibariyle de binalarımızın yıkımı devam ediyor. Binalarımızın yıkımının bitmesine müteakip ilkbahar aylarında burada yeni yapılacak projelerin ihalesini yaparak çalışmalarına başlayacağız. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.