İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Dünya Down Sendromlular Günü'nde gerçekleşen ziyarette Kurum'u 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısıyla karşılayan gençler, çiçek takdim etti. Gençlerle sohbet eden Kurum, şarkılar söyledi, fotoğraflar çektirdi.
Gençlere müjde veren Kurum, "31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kuracağımız Tebessüm Kahveleri'ni sizlerle birlikte yöneteceğiz" dedi. Konuşmak için söz alan bir genç ise, "Sizi çok seviyoruz, geldiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah siz kazanacaksınız. Biz sizi seviyoruz" sözleriyle Murat Kurum'a olan sevgisini ifade etti.
Üsküdar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen Tebessüm Kahvesi'nde down sendromlu gençler hizmet ve servis bölümünde çalışarak hem iş yaşamına katılıyor hem de engelleri aşmaları sağlanıyor. - İSTANBUL
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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