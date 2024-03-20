Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu'nu ziyaret etti

Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu\'nu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu'na ziyarette bulundu. Kurum, seçimde deprem korkusu ve ulaşım çilesinin giderilmesinin oylanacağını belirtti.

20.03.2024 20:22  Güncelleme: 20:42
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu'na ziyarette bulundu. Bu seçimde deprem korkusunun ve ulaşım çilesinin giderilmesinin oylanacağını belirten Kurum, "Çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği adına hep birlikte bu mücadeleyi yapıp yapmayacağımızı oylayacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu'nu ziyaret etti. Konuşmasında 31 Mart seçimlerinin İstanbul'un geleceği için önemine vurgu yapan Murat Kurum, "Bu seçimde aslında İstanbul'un deprem korkusunun giderilmesini oylayacağız. İstanbul'da ulaşım çilesinin giderilmesi adına irade ortaya koyup koyamayacağını oylayacağız. Çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği adına hep birlikte bu mücadeleyi yapıp yapmayacağımızı oylayacağız" dedi.

"Bu yolu beraber yürüyelim"

İstanbul'un geleceği için mimar ve mühendislerle birlikte mücadele vereceklerinin altını çizen Kurum, "Sizlerden talebimiz; bu yolu beraber yürüyelim. Ben sizin bir mesai arkadaşınız oldum yıllardır. Beraber çalıştık, beraber mücadele ettik. Farklı alanlarda, afette, selde, yangında depremde beraberdik. Vatandaşlarımızın refahı için, şehirlerimizin huzuru için projeler çizdik, beraber uyguladık. İnşaatlarını beraber yaptık, alt yapılarını beraber yeniledik ve hamdolsun ülkemizi bugünlere getirebilme adına da gece gündüz hep birlikte mücadele ettik. Bu süreçte, 'Türkiye Yüzyılı'na girdik. İkinci bir yüzyıldan bahsediyoruz. Bu yüzyılda İstanbul'un lokomotif bir şehir olması ve ekonominin merkezi, yüksek teknolojinin merkezi, insanlarımızın huzurla, güvenle yaşadığı bir şehir olabilmesi için de bu mücadeleyi daha güçlü bir şekilde vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, çocuklarımıza huzurla ve güvenle yaşayabilecekleri bir gelecek bırakabilmek"

İstanbul'a yönelik amaçlarına değinen Kurum, "Amacımız, çocuklarımıza güzel, huzurla ve güvenle yaşayabilecekleri bir gelecek bırakabilmek. İstanbul'un, bu kutlu şehrin güzelliğini her sokağında hissedebilecekleri, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul'un o ruhunu her sokağına nakşedeceğimiz anlayışla çalışacağız. Bize emanet şehri yeniden ehil ellere teslim etme arzusuyla, 31 Mart'a gitmemiz lazım" diye konuştu.

"İstanbul'daki eserleri; hafriyat dökülen metro tünelleri, beton dökülen karayolu tünelleri, temel atmama törenleri gibi enteresan işler"

İstanbul'un 5 yıldır algı ve polemikten başka bir şey üretmeyen bir anlayışla yönetildiğini dile getiren Murat Kurum, "5 yıllık süreci hepimiz gördük yaşadık. Algı üreten, sürekli bir polemik ile gündeme gelen bir Belediye Başkanı gördü İstanbullular. Geriye dönüp baktığınızda da İstanbul'da şöyle hatırlanacak bir eseri maalesef yok. Hatırladıklarım iptal edilen metro tünelleri, hafriyat dökülen metro tünelleri, beton dökülen karayolu tünelleri, temel atmama törenleri gibi enteresan işler" dedi.

"Önceliğimiz İstanbul olacak"

Mimar Mühendisler Grubu ile birlikte kazanmak ve beraber çalışmak istediklerini sözlerine ekleyen Kurum, "Biz her zaman ulaşılan tarafta olacağız. Geçmişte nasıl ulaştıysanız, bundan sonraki süreçte de ulaşacağız ve önceliğimiz İstanbul olacak." diyerek konuşmasını tamamladı.

Ziyaretinden ötürü Murat Kurum'a teşekkür eden Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Bülent Şen, plaket takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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