Muratlı\'da örnek davranış: Parkta bulduğu çantayı zabıtaya teslim etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir belediye çalışanı tarafından parkta bulunan çanta, sahibine ulaştırılmak üzere zabıtaya teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kent Estetiği Müdürlüğü ekiplerinde görev yapan Temizlik Şefi Erdal Durak, Bülent Ecevit Parkı'nda yaptığı temizlik çalışmaları sırasında bank üzerinde unutulmuş bir çanta fark etti. Çantayı kontrol eden Durak, içerisinde kimlik bulunmadığını ancak bir miktar para olduğunu görünce vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirdi.

Erdal Durak, bulduğu çantayı Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri tarafından teslim tutanağı düzenlenerek çanta muhafaza altına alındı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Erdal Durak, "Görev ve sorumluluk alanlarımızdan Bülent Ecevit Parkı'nda bank üzerinde bir çanta gördük. İçerisinde para olduğunu da fark edince hiç düşünmeden zabıtaya teslim ettim. Bu bizim vatandaşlık görevimizdi. Paranın miktarının bir önemi yok; az da olsa çok da olsa önemli olan doğru olanı yapmaktır" dedi.

Erdal Durak'ın bulduğu çantanın kısa sürede sahibine ulaştırıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ