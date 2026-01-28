Muratlı'da örnek davranış: Parkta bulduğu çantayı zabıtaya teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muratlı'da örnek davranış: Parkta bulduğu çantayı zabıtaya teslim etti

Muratlı\'da örnek davranış: Parkta bulduğu çantayı zabıtaya teslim etti
28.01.2026 19:48  Güncelleme: 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir belediye çalışanı, parkta bulduğu çantayı zabıtaya teslim etti. İçerisinde para bulunan çantanın sahibi kısa sürede bulundu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir belediye çalışanı tarafından parkta bulunan çanta, sahibine ulaştırılmak üzere zabıtaya teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Kent Estetiği Müdürlüğü ekiplerinde görev yapan Temizlik Şefi Erdal Durak, Bülent Ecevit Parkı'nda yaptığı temizlik çalışmaları sırasında bank üzerinde unutulmuş bir çanta fark etti. Çantayı kontrol eden Durak, içerisinde kimlik bulunmadığını ancak bir miktar para olduğunu görünce vakit kaybetmeden durumu yetkililere bildirdi.

Erdal Durak, bulduğu çantayı Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri tarafından teslim tutanağı düzenlenerek çanta muhafaza altına alındı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Erdal Durak, "Görev ve sorumluluk alanlarımızdan Bülent Ecevit Parkı'nda bank üzerinde bir çanta gördük. İçerisinde para olduğunu da fark edince hiç düşünmeden zabıtaya teslim ettim. Bu bizim vatandaşlık görevimizdi. Paranın miktarının bir önemi yok; az da olsa çok da olsa önemli olan doğru olanı yapmaktır" dedi.

Erdal Durak'ın bulduğu çantanın kısa sürede sahibine ulaştırıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Belediye, Tekirdağ, Muratlı, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratlı'da örnek davranış: Parkta bulduğu çantayı zabıtaya teslim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı
OnlyFans yıldızı Sophie Rain’in geliri 100 milyon doları aştı OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 19:57:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Muratlı'da örnek davranış: Parkta bulduğu çantayı zabıtaya teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.