Muratpaşa Belediyesi, 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Park'ta ilk yaşlı evini açmıştı. Bunu sırasıyla Fener, Soğuksu, Kızılsaray mahallelerindeki yaşlı evleri izlemişti. Sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı merkezler, üyelik sistemiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Muratpaşa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Muratpaşa Belediyesi Konuksever'de Yaşlı Evi Açıyor - Son Dakika

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