Muratpaşa Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anma Etkinliği - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anma Etkinliği

Muratpaşa Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anma Etkinliği

Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Al Yazmalım Anıtı önünde düzenlenen etkinlikle şiddet mağduru kadınları andı. Etkinlikte kırmızı karanfillerle yapılan anma, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

25.11.2024 16:01  Güncelleme: 16:07
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Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Soğuksu Mahallesi'nde yer alan Al Yazmalım Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma töreniyle kent sakinleri, kadına yönelik şiddete bir kez daha "hayır" dedi. Şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar, anıtın önüne bırakılan kırmızı karanfillerle anıldı.

Etkinlikte Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Yılmaz, Belediye Başkanvekili Canan Keleş, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Kadın Kolları yönetimi, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da hazır bulundu. Saygı duruşuyla başlayan törende, anıtın etrafı kırmızı karanfillerle donatıldı.Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Yılmaz, Al Yazmalım Anıtı'nın anlamını vurgulayan konuşmasında şunları söyledi:

"Bu anıt, şiddet mağduru olarak yaşamına son verilen kadınların isimlerini yaşatıyor. Her yıl 25 Kasım'da burada toplanıyor, derin bir hüzünle anıyoruz. Kadına yönelik şiddet ve cinayetler evrensel bir sorun ve maalesef ülkemizde de artış gösteriyor. Bu anıt, kamuoyunun dikkatini çekmek, öldürülen kadınların unutulmamasını sağlamak ve toplumsal bir direnç oluşturmak için yapıldı.

Anıtın içinde süzülen ışık, zemine ve üzerimize, öldürülen kadınların isimlerini yansıtıyor; bu ışık hepimize sorumluluğumuzu hatırlatıyor".

Toplumda farkındalık amaçlayan amaçlayan bu anlamlı etkinlik, kadına yönelik şiddete karşı verilen mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muratpaşa Belediyesi, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık amacıyla Al Yazma, Mor Makas gibi projelerin yanı sıra Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla psikolojik ve hukuki destek sunmaya devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anma Etkinliği - Son Dakika

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