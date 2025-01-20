Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa'sı 2024'te Yüksek Memnuniyet Oranına Ulaştı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa'sı 2024'te Yüksek Memnuniyet Oranına Ulaştı

Muratpaşa Belediyesi\'nin Turunç Masa\'sı 2024\'te Yüksek Memnuniyet Oranına Ulaştı

Antalya'nın Muratpaşa İlçe Belediyesi'nin 2014'ten bu yana hizmet veren Turunç Masa, 2024 yılında 178 bin 237 başvuru alarak yüzde 93,9'luk memnuniyet oranına ulaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu uygulamanın hesap verebilir belediyeciliğin bir örneği olduğunu belirtti.

20.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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Antalya'nın Muratpaşa İlçe Belediyesi'nde vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerde bulunduğu Turunç Masa, 2024'te 178 bin 237 başvuru alarak yüzde 93,9'luk memnuniyet oranına ulaştı ve son 10 yılın en yüksek seviyesini yakaladı.

Çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web üzerinden ilçenin nabzını tutan, istek, öneri ve şikayetlerle Muratpaşalıların belediye yönetimine katılmalarını sağlayan Turunç Masa'ya, geçen yıl en çok 444 80 07 hat üzerinden ulaşıldı. 7 gün 24 saat çalışan merkeze yıl içinde 145 bin 274 başvuru kaydı oluşturdu. Turunç Masa başvurularının yüzde 81.5'i çağrı merkezinde oluşturulurken başvuruların yüzde 12.2'si CİMER, web, dilekçe, sosyal medya kanallarından yüzde 6.1'i ise belediye fuayesinde bulunan başvuru masasından alındı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kasım 2014'te hizmete aldığı Turunç Masa, 10'uncu yılını kutladığı 2024'te ilçede en yüksek memnuniyet oranına ulaştı. Geçen yıl 178 bin 237 başvuru alınırken Turunç Masa Koordinasyon Merkezi üzerinden yapılan görüşmeler sonucunda memnuniyet oranı yüzde 93.9 oldu. Turunç Masa, 2005'te yüzde 88.1, 2016'da yüzde 89.6, 2017'de yüzde 90.1 memnuniyet oranına ulaşmıştı. 2018-2021 yıllarında yüzde 85.5'lik memnuniyet ortalaması sağlanırken 2022 ve 2023 yıllarında ise bu oran yüzde 89.3'e yükseldi.

"Sorumlu hesap verebilir belediyecilik"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa'nın Muratpaşa Belediyesi'nin sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışının bir yansıması olduğunu söyleyerek, "Turunç Masa, halkın iradesine, beklentilerine ve taleplerine göre belediyeyi şekillendirmedir. Türkiye genelinde örnek alınan bir mekanizma oluşturduk" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa'sı 2024'te Yüksek Memnuniyet Oranına Ulaştı - Son Dakika

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