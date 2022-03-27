Muratpaşa'da mahallelerde iftar sofraları kurulacak - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da, pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği mahalle iftarlarına yeniden başlıyor. İlk orucun açılacağı 2 Nisan Cumartesi günü Yıldız, Memurevleri, Güvenlik ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi pazar yerinde iftar programı düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi, covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıllık bir aranın ardından Ramazan ayını yine mahallerde kuracağı iftar sofralarıyla karşılayacak. Ay boyunca belediye 55 mahalleyi kapsayacak bölge iftarları düzenlenecek. Muratpaşa Belediyesi iftar sofralarında yaklaşık 50 bin kişi bir arada orucunu açacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin iftar sofralarında sunulan yemekler, evsiz ve kimsesizlere yılın her günü sıcak yemek sağlayan aşevi tarafından hazırlanacak. İlk orucun açılacağı 2 Nisan Cumartesi, Yıldız, Memurevleri. Güvenlik ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi pazar yerinde iftar programı düzenlenecek. Belediye, Ramazan boyunca günlük yemek yardımlarına ve gıda yardımlarına da devam edecek. - ANTALYA