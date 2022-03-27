Muratpaşa'da mahallelerde iftar sofraları kurulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Muratpaşa'da mahallelerde iftar sofraları kurulacak

27.03.2022 11:02
Muratpaşa'da mahallelerde iftar sofraları kurulacak

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da, pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği mahalle iftarlarına yeniden başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan'da, pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği mahalle iftarlarına yeniden başlıyor. İlk orucun açılacağı 2 Nisan Cumartesi günü Yıldız, Memurevleri, Güvenlik ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi pazar yerinde iftar programı düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi, covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıllık bir aranın ardından Ramazan ayını yine mahallerde kuracağı iftar sofralarıyla karşılayacak. Ay boyunca belediye 55 mahalleyi kapsayacak bölge iftarları düzenlenecek. Muratpaşa Belediyesi iftar sofralarında yaklaşık 50 bin kişi bir arada orucunu açacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin iftar sofralarında sunulan yemekler, evsiz ve kimsesizlere yılın her günü sıcak yemek sağlayan aşevi tarafından hazırlanacak. İlk orucun açılacağı 2 Nisan Cumartesi, Yıldız, Memurevleri. Güvenlik ve Varlık mahalleleri için Güvenlik Mahallesi pazar yerinde iftar programı düzenlenecek. Belediye, Ramazan boyunca günlük yemek yardımlarına ve gıda yardımlarına da devam edecek. - ANTALYA

Muratpaşa'da mahallelerde iftar sofraları kurulacak

YORUMLAR
500
Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü Pınarhisar'da ramazan ayında sokak iftarları yapılacak Pınarhisar'da ramazan ayında sokak iftarları yapılacak

Muratpaşa, Cumartesi, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muratpaşa'da mahallelerde iftar sofraları kurulacak - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:08 Selen Görgüzel boşanma sonrası açıkladı!
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
09:47 Patronunun karısıyla ilişkisi ortaya çıkınca öldürülmüş!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 11:08:23. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa'da mahallelerde iftar sofraları kurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement