Murdoch Ailesi Miras Davasında Karşı Karşıya - Son Dakika
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Murdoch Ailesi Miras Davasında Karşı Karşıya

Rupert Murdoch, miras şartlarını değiştirdiği için çocukları arasında davalık oldu.

18.09.2024 17:36
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Milyarder medya patronu Rupert Murdoch, servetinin varisi olan çocuklarını bir teste tabi tutarak her birinden "saygı ifadesi" olarak 100 milyon dolar talep etti fakat çocuklarından birinin talebi reddetmesinden sonra mirasının şartlarını değiştirme yoluna gitti. Rupert Murdoch'ın veraset haklarında daha önceden "değiştirilemez" olarak belirlediği haklarda değişiklik yapma kararına karşı çıkan oğlu James Murdoch'ın, iddialara göre Elisabeth ve Prudence'i de yanına alarak yargı yoluna gittiği miras davası başladı.

Fox ve News Corp gibi medya şirketlerinin sahibi olan Avustralya doğumlu Amerikalı iş adamı Rupert Murdoch, vefatından sonra medya imparatorluğunun yönetimini devralmak için birbirleriyle mücadele eden çocukları Lachlan, Elizabeth, Prudence ve James'ten babalarına duyduğu saygının bir emaresi olarak 100 milyon dolarlık ödeme talep etti.

Amerikan finans gazetesi Wall Street Journal'ın haberine göre talebe medya devi Murdoch'ın büyük çocuklarından sadece üçü olumlu yanıt verdi. Lachlan, Elizabeth ve Prudence, babalarına saygı ifadesi olarak 100 milyon dolar vermeyi kabul ederken, ticari ve siyasi konularda sık sık babasıyla ters düşen oğullarından James, bu ödemeyi yapmayı reddetti.

2015 ile 2019 yılları arasında 21st Century Fox firmasının CEO'su olarak çalışan ve 2020'de babasıyla ters düştüğüne ilişkin haberlerin ardından yönetim kurulundan ayrılan James Murdoch'ın babası ile yaşadığı anlaşmazlıklar, aile içinde krize neden oldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre 93 yaşındaki Rupert Murdoch, ailedeki krizin ardından verasetine ilişkin aile şirketleri sözleşmesinde değişikliğe gitmeye karar verdi. Murdoch, ölümünün ardından ailenin kontrolündeki medya kuruluşlarının siyasi çizgisinde bir değişiklik olmaması için Fox Corp ve News Corp'un kendisiyle benzer siyasi görüşlere sahip olan en büyük oğlu Lachlan'ın kontrolünde kalmasını tercih ettiğini ortaya koydu.

Murdoch'ın Wall Street Journal, The Times ve New York Post'un sahibi olan News Corp ve Fox News dahil 29 Fox TV kanalı ve Fox'un alt şirketlerinin sahibi olan Fox Corp'un yönetimi için Lachlan'ı tercih etmesi, çocukları arasında anlaşmazlık meydana getirdi.

Murdoch'ın 21st Century Fox'un Disney'e satışıyla elde edilen 12 milyar doları paylaşmaya hazırlanan çocuklarından üçü, medya imparatorluğunun başına kimin geçeceği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle babalarına cephe aldı. Rupert Murdoch'ın veraset haklarında daha önceden "değiştirilemez" olarak belirlediği haklarda değişiklik yapma kararına karşı çıkan oğlu James Murdoch, iddialara göre Elisabeth ve Prudence'i de yanına alarak yargı yoluna gitti.

James, Elisabeth ve Prudence Murdoch'ın babaları Rupert Murdoch aleyhinde "kendilerinin rızası olmadan veraset hakkında değişikliğe gitmesi" gerekçesiyle açtıkları dava, Pazartesi günü Nevada eyaletindeki mahkemede görülmeye başlandı.

Basına kapalı olarak görülmeye başlanan davayı Rupert Murdoch ve en büyük oğlu Lachlan Murdoch'ın kazanması halinde, Lachlan'ın babasının otoritesini devralarak Murdoch medya imparatorluğunun baskın ismi olması bekleniyor. Kaybetmeleri halinde ise halihazırda Fox Corp ve News Corp'un yönetimini üstlenen ve babası gibi sağ eğilimli ve muhafazakar bir siyaset benimseyen Lachlan Murdoch'ın, kardeşlerinin kendisi aleyhindeki üç oyu ile birlikte şirketlerin kontrolünü kaybedebileceği düşünülüyor.

Murdoch'ın kazanabilmesi için mahkemede, veraset şartlarını çocuklarının tümünün iyiliğini gözeterek değiştirdiğini kanıtlaması gerekiyor. Murdoch, medya imparatorluğunu Lachlan'ın yönetmesinin siyasi çizginin korunmasıyla birlikte marka değerlerinin de korunmasını sağlayacağını ve bunun maddi açıdan tüm çocukların yararına olacağını savunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Murdoch Ailesi Miras Davasında Karşı Karşıya - Son Dakika

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